L’Aquila, Campionati universitari al sicuro: la Regione stanzia 120mila euro

L’AQUILA – La Regione stanzia 120mila euro per i Campionati nazionali universitari, il presidente Cus L’Aquila: “Ora la manifestazione è sicura”.

La Regione Abruzzo, dopo lo stanziamento di 50mila euro da parte del Comune del capoluogo abruzzese, ha assegnato con una delibera di Giunta 120mila euro per l’organizzazione dei Campionati universitari (Cnu), che si svolgeranno all’Aquila dal 17 al 26 maggio prossimi. Lo annuncia il presidente del Cus L’Aquila Francesco Bizzarri, che aggiunge: “Si è finalmente arrivati alla conclusione di questa vicenda, un ringraziamento particolare al presidente Marsilio e soprattutto all’assessore al Bilancio ed allo Sport, Guido Quintino Liris, che ha portato a termine, nonostante grosse difficoltà e problemi che ci sono stati, l’impegno nei confronti del Cus e della città. L’evento è molto importante per l’intero territorio in termini di ritorno economico e di immagine”.

Sono circa 4 mila le persone attese nel capoluogo abruzzese per la manifestazione sportiva, tra atleti provenienti da tutt’Italia, staff e accompagnatori.

Nel frattempo, chiusa definitivamente la partita sullo svolgimento nel capoluogo di regione dell’evento nazionale, fervono i preparativi per l’organizzazione delle gare, dei servizi e degli impianti sportivi. Gli atleti si sfideranno in diverse discipline: pugilato, taekwondo, judo, karate, pallavolo maschile e femminile, tennis, calcio a 5 maschile, rugby a 7, scherma, tiro a segno, calcio a 11, pallacanestro, atletica, golf, lotta, tiro al volo.