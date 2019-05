Giro d’Italia, le casette in piazza Duomo non verranno rimosse

L’AQUILA – Restano al proprio posto le casette di Piazza Duomo. Cisal: “Evitata la rimozione in occasione del Giro d’Italia”.

“Dopo settimane d’intenso confronto con l’amministrazione comunale abbiamo ottenuto che le “casette” di Piazza Duomo non venissero rimosse in occasione dell’arrivo della tappa del Giro D’Italia“. Lo annuncia la CISAL, spiegando: “La delegazione CISAL composta da Giuliana Vespa, Maurizio Panepucci e Piero Peretti ha incontrato più volte sia gli artigiani che gli interlocutori dell’amministrazione comunale coinvolti, a vario titolo, nella gestione della vicenda. Dopo aver anche valutato ipotesi di soluzioni alternative, ma di difficile attuazione nell’immediato, si è congiuntamente ritenuto opportuno lavorare per una soluzione definitiva da individuare nei prossimi mesi. Esprimiamo grande soddisfazione per aver contribuito a garantire la continuità lavorativa degli artigiani di Piazza Duomo. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale ed in particolare al vice-Sindaco ed assessore al Commercio, Raffaele Daniele, per la disponibilità e sensibilità mostrata. La CISAL continuerà ad impegnarsi affinchè si possa arrivare ad una soluzione stabile e definitiva che possa consentire agli artigiani di continuare a lavorare con la serenità che meritano”.