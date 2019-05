Concerto in onore di S. Bernardino per la città di L’Aquila

L’Aquila Basilica di S. Bernardino Sabato 18 maggio 2019 ore 19,30

Il Tradizionale concerto che l’Orchestra da Camera Aquilana diretta dal m° Carmine Gaudieri esegue da 8 anni in onore del santo Compatrono della città di L’Aquila, prevede quest’anno l’esibizione dell’Orchestra con la partecipazione del mezzosoprano Ambra Vespasiani che eseguirà brani molto conosciuti del repertorio barocco la celebre aria “Lascia ch’io pianga “tratta dall’opera Rinaldo di Haendel e lo Stabat Mater per contralto e archi RV 621 una delle pagine più belle della musica barocca italiana L’Orchestra svolge attività dal 1995 e si è esibita in Abruzzo, in Italia e all’estero in importanti sale da concerto, rassegne e festival.

Ambra Vespasiani vincitrice dei concorsi “Voci Nuove di Spoleto” “Asolo 1987” e “MARIA CALLAS” di Roma è stata ospite di quasi tutti i più importanti teatri italiani, tra cui: l‘Opera di Roma, l’Arena di Verona, il Verdi di Trieste, il Maggio Musicale Fiorentino, il Massimo di Palermo, il Bellini di Catania, l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival dei due Mondi di Spoleto, ecc., e in diversi teatri Esteri, in USA, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Canada, Croazia, Slovenia, Corea del Sud, Romania…realizzando diverse incisioni discografiche: Zanetto di P. Mascagni, Ed. Bongiovanni ;Maria Egiziaca di O. Respighi, Ed. Bongiovanni; Axur Re d’Ormus di A. Salieri con E. Nova, Ed. Nuova Era,Cavalleria Rusticana di P. Mascagni con S. Verret e E. Nova, (Video RAI), Rigoletto di G. Verdi con A. Krauss e Leo Nucci ( Hardy Classic Video), Faust di C. Gounod con A. Krauss ( Hardy Classic Video), La visita meravigliosa di N. Rota (Prod.Teatro di Rovigo), Il trittico dantesco di B. Rizzi (RAI Sat), ecc.

Programma

J.S. Bach “Aria “ dalla suite in Re magg.

A.Vivaldi Concerto in do magg. per archi e cembalo

G.F.Handel Lascia ch’io pianga

G.F.Handel Hornpipe

Pachelbel Canone in Re

A.Vivaldi Stabat Mater RV 621 per contralto e Archi

ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA AMBRA VESPASIANI mezzosoprano

CARMINE GAUDIERI direttore