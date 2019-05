Chiusura anticipata per le scuole in occasione del Giro d’Italia, arriva l’ordinanza

Il sindaco Biondi ha firmato l’ordinanza per la chiusura anticipata per le scuole in occasione del Giro d’Italia.

Come anticipato dal Capoluogo.it la settimana scorsa, in occasione del Giro d’Italia le scuole chiuderanno alle 13,10. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha infatti firmato l’ordinanza con cui venerdì 17 maggio, in concomitanza con l’arrivo in città della settima tappa del Giro d’Italia, è disposta l’uscita anticipata degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido, alle ore 13:10. Il provvedimento è esteso anche a tutto il personale scolastico, sia docente sia Ata.

“Il passaggio e l’arrivo della competizione ciclistica – è scritto nell’ordinanza – interesserà un lungo perimetro urbano e, pertanto, saranno previste limitazioni e/o chiusure al traffico dei tratti stradali interessati”. La disposizione è stata emanata per consentire “l’adozione di misure a tutela della pubblica incolumità limitando gli spostamenti dei veicoli e persone attraverso la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado del Comune dell’Aquila, in modo da garantire l’installazione in tempo utile delle attrezzature per la chiusura del traffico nelle vie interessate e le necessarie condizioni di sicurezza”.