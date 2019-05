Avezzano, nuova giunta: De Angelis ci riprova per la quarta volta

Oggi il giorno della nuova giunta ad Avezzano.

Si va verso la quadra finale, le cui basi sono state tracciate nella riunione tra le fila della maggioranza, nella giornata di ieri.

In municipio la maggioranza si è incontrata intorno alle ore 20 di ieri, per un summit che, stando a quanto trapela da rumors, sembra essere stato decisivo.

Se le voci saranno confermate, come probabile, già entro oggi, si avrà una nuova maggioranza De Angelis costituita da 12 consiglieri più il sindaco stesso. Maggioranza esigua, ma sufficiente per proseguire il mandato. Almeno al momento.

Sorprese e nomi già accennati tra i volti che sembrano quindi essere stati scelti dal primo cittadino. Non stupisce che a restare fuori sia stato, in toto, il gruppo di Responsabilità Civica, che già in una nota, nella mattina di ieri, aveva annunciato di prendere le distanze dall’operato di De Angelis.

Se scontata appariva la conferma di Presutti,unico confermato della vecchia giunta, meno probabile seppur vociferato, il ritorno di Lino Cipolloni, ex vice sindaco. Saranno, probabilmente, proprio i due a contendersi la poltrona da vice.

Tornano anche due volti della vecchia giunta, l’avvocato Leonardo Casciere, della Lega, e Fabiana Marianella, già assessore dell’ex amministrazione a guida Gianni Di Pangrazio.

È un ritorno, e in questo caso poco quotato nelle fasi di consultazioni, anche quello di Emilio Cipolloni, anche lui vice sindaco e grande sacrificato del post anatra zoppa.

Due, invece,i nomi nuovi: Francesca Novella e Katia Agata Spera.

Questi, quindi, i sette nomi usciti da palazzo città dopo l’incontro di ieri, che potrebbero essere presto confermati, con l’ufficializzazione della nuova giunta.