Unione aquilana, termina con una goleada il campionato delle rossoblu

Termina con una goleada il campionato per le rossoblu dell’Unione Aquilana.

Partita senza storia giocata a buoni ritmi, ma in campo una sola squadra, quella aquilana.

Mister Di Marco applica un ampio turnover, dà spazio alle ragazze che hanno giocato meno quest’anno e viene ripagato con una buona prestazione. Descrivere la cronaca della partita sarebbe troppo lunga, sia per i tanti goal, sia per le tante occasioni create.

Le avversarie si sono impegnate fino alla fine, ma il divario tra le due squadre era evidente: troppo superiore la squadra aquilana.

Partita giocata interamente nella meta’ campo del Calstelnuovo con ottime trame di gioco e goal anche molto belli. Per la cronaca, sono andate a segno per le rosso-blu, Ciocca e Berardi 3 reti, Retta 2, una rete a testa, Parisse,Pezzopane Ciccarella,Moscone,Santarelli V.

Il commento del mister delle aquilane Di Marco al termine della partita:

“Sono davvero contento per le ragazze scese in campo oggi dal primo minuto che hanno trovato poco spazio quest’anno. Sono stato ripagato perché tutte sono andate a segno e hanno disputato una splendida partita. Questo gruppo ha dimostrato fino all’ultima partita di campionato di essere compatto, solito e affiatato. Sabato prossimo passeremo una serata tutte insieme per salutarci intorno ad un tavolo e pensare al prossimo Campionato che per il sottoscritto sara’ il 14° consecutivo con questa Societa’. Abbiamo migliorato di molto la classifica dello scorso anno e questo e’ segno di grande crescita. Colgo l’occasione per ringraziare la Societa’, in primis il factotum Luciano Di Giacomo, l’accompagnatrice della squadra Clara Di Marco e i sempre presenti Di Tommaso e Parisse. Un ringraziamento a Il Capoluogo che ci ha seguiti per tutto il campionato. Grazie e arrivederci all’anno prossimo”

Formazione Unione Aquilana : Bello’ – Di Tommaso (55 ° Aloisi)-Moscone -Santarelli M (60° Ludovici).- Fanì – Retta- Pezzopane – Napolitani -Parisse (56 ° Santarelli V. – Berardi – Ciocca.(65° Ciccarella ).