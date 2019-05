Si sente male sull’A24, autobus si ferma per permettere i soccorsi

Si sente male sull’A24, autobus si ferma per permettere i soccorsiGiovane donna si sente male sull’autobus TUA della tratta L’Aquila – Avezzano, i soccorsi la raggiungono in autostrada.

Un autobus TUA diretto ad Avezzano è stato costretto a fermarsi sull’autostrada A24 per permettere i soccorsi a una donna che si è sentita male durante la corsa.

Anche l’autobus che seguiva si è fermato, per permettere ai passeggeri di continuare la corsa, mentre il primo mezzo era in attesa dei soccorsi del 118.

Le condizioni della donna, comunque, non dovrebbero essere gravi: secondo alcuni testimoni avrebbe avuto un attacco di panico, seguito forse a un leggero malore. Non essendoci medici a bordo, nemmeno sul secondo autobus, per precauzione è stato avvisato il 118.