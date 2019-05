Pallavolo, la Vestina Volley si laurea campione: è Serie D

19 vittorie su 19 partite per il traguardo Serie D. La Vestina Volley versione 2018-19 promossa a pieni voti.

Con una stagione praticamente perfetta le ragazze, guidate da Massimo Volpe, non sbagliano un colpo – trionfando anche contro Nives Volley Carsoli – e si laureano ufficialmente vincitrici del campionato di Prima Divisione.

La Serie D, obiettivo stagionale, è stata raggiunta con l’impegno di una squadra composta non solo dalle ragazze scese in campo, ma anche grazie a chi, da fuori e da dietro le quinte, ha lavorato sodo, con la ferma volontà di realizzare un sogno, chiamato promozione.

«La rinata squadra della Vestina Volley è nata grazie alla volontà di riportare lo sport della pallavolo a rappresentare il territorio di San Demerio», spiega Francesco Tetè, responsabile tecnico dell’Area Volley, società dell’Area Sport di Monticchio, uno degli artefici principali della squadra di campionesse che, già dal prossimo anno, si misureranno sui campi di Serie D. «Vincente si è rivelata la scelta di unire a ragazze giovani, alcune sportive d’esperienza. Le campionesse sono tutte aquilane e sono giunte al traguardo, ambizione viva già dal principio del Campionato, anche grazie al contributo di Massimo Volpe, che ha dimostrato, nuovamente, di saper prendere un nuovo gruppo dal nulla e forgiare campionesse e al lavoro instancabile di Stefano Ferella, vice presidente della società, sempre presente anche nel corso dei singoli allenamenti. Era fondamentale restituire a San Demetrio la sua pallavolo, considerando l’importanza storica della Vestina, che, in passato, ha giocato anche in Serie C».

Un mix di entusiasmo, gioia e sentito ringraziamento arriva, direttamente dalle protagoniste dell’annata, coronata dal successo sportivo, dal post Facebook pubblicato dalla Vestina Volley, dopo la vittoria. «Le vincitrici del campionato di Prima Divisione siamo noi! E Tutto questo è sicuramente anche per merito vostro, che ci avete seguito, sostenuto e tifato per tutto l’anno. Grazie di cuore a tutto il nostro tifo spettacolare. Un grazie sentito soprattutto al nostro “Presidente” Francesco Tetè, che dall’inizio ci ha potuto aiutare a realizzare questo nostro sogno, dando vita a questa squadra. Senza di lui non avremmo potuto fare nulla, ha creduto in noi e ci ha dato la possibilità di riformare questa splendida squadra, grazie veramente. Grazie al nostro fantastico allenatore, che con il suo spirito, la sua gioia, la passione che nutre per questo sport, il bene che ci ha voluto ad ognuna di noi, si è riuscito a conquistare un pezzettino del cuore di tutte noi e ci ha fatto vincere questo campionato. Grazie di cuore a Stefano, che ci ha sopportato dal primo all’ultimo allenamento, che ha sopportato i nostri screzi, i nostri litigi, i nostri abbracci e che nonostante tutto è rimasto e a fianco a Massimo ci ha portato anche lui fin qui. Grazie infinite agli sponsor, che ci hanno dato il loro sostegno e che ci hanno permesso di andare avanti».