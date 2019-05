L’Aquila e locali commerciali, un’occasione a due passi dal centro

L’Aquila e locali commerciali, 500 metri quadrati commerciali a due passi dal centro, con cucina completamente arredata.

L’Aquila rinasce e nel post sisma si assiste alla corsa all’accaparramento del locale migliore per aprire o riaprire un’attività.

L’Aquila che fa impresa è divisa in due: molti commercianti e imprenditori hanno dato il via alla rincorsa al locale in centro storico, molti altri ancora preferiscono l’immediata periferia.

A due passi dal centro, molto spesso, ci sono delle soluzioni commerciali da non perdere: ampi spazi, parcheggi e dehors.

Nella zona adiacente la stazione ferroviaria e proprio davanti il nuovo mercato contadino, l’ex Darkover è disponibile in via Eusanio Stella: location comoda per feste, cene e anche serate danzanti. Per imprenditori esperti che sanno come gestire un ampio spazio, ma anche per chi volesse lanciarsi in una nuova avventura in un’ambientazione a tutto vantaggio dell’attività.

L’Aquila e locali commerciali

All’interno è già completamente arredato con cucina ben fornita, bancone e tavolini, ma può essere suddiviso in diversi ambienti: una delle sale ultimamente è stata utilizzata per feste di compleanno.

Ad ogni modo l’interno del locale è ovviamente modificabile a seconda dell’eventuale nuova gestione: ristorante, bar, pub, salone per feste di compleanni, etc…

Oltre ai comodi 500 metri quadrati coperti, c’è un ampio spazio esterno con i tavolini.

Il locale è già pronto per essere utilizzato e visionato da chi fosse interessato.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, la proprietà è disponibile a un trattamento molto conveniente, soprattutto se confrontato con l’attuale mercato degli affitti commerciali.

Per informazioni contattare il 3356784874.