L’Aquila, al Cotugno parte la Settimana Musicale del Liceo

Rullo di tamburi per il via della Settimana Musicale del Liceo Cotugno all’Aquila.

Oggi, 13 maggio, alle 15, presso il Palazzetto dei Nobili, il primo dei numerosi appuntamenti che riempiranno il calendario in programma, con le classi di fisarmonica e pianoforte.

Studenti e studentesse del Liceo Cotugno per cinque giorni alle prese con saggi comprendenti classi di esecuzioni ed interpretazione. Si spazierà dalla musica d’insieme, alla musica da camera per archi, fiati, coro e progetti POF. Eventi dislocati già nella giornata d’apertura, con la sala conferenze CNA e il polo scolastico di Colle Sapone a fare da cornice alle classi, rispettivamente, di: corno, flauto, pianoforte, clarinetto da un lato e di musica d’insieme, percussioni e arpa dall’altro.

Domani, martedì 14 maggio, il programma della Settimana dedicata alla musica partirà dal palazzetto dei Nobili con la classe di violoncello e musica d’insieme della professoressa Di Bonaventura e sarà seguita dalla classe di violino del professor Moroni. Mentre mercoledì 15 maggio alla Sala del Catecumenio Famiglia di Nazareth, alle ore 17,30 ensemble di saxofoni, archi e fiati in Job e Music Together Band. Gli eventi e saggi da calendario termineranno lunedì 20 maggio. Il programma completo della Settimana Musicale del Liceo è riportato sulla locandina di seguito pubblicata, con i dettagli delle classi e i professori che saranno in primo piano a coordinarle.