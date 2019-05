Giro d’Italia, Bistrò26 accoglie la tappa con “champagne e mortazza”

L’AQUILA – L’evento targato Bistrò26: “Champagne e mortazza” per la Tappa Rosa del Gusto.

Per la giornata del 17 maggio, nella quale è prevista la tappa 7 del Giro d’Italia Vasto – L’Aquila, Bistrò26, il nuovo locale di piazza Duomo, prepara un gustoso appuntamento.

Per l’occasione, ribattezzata “la Tappa Rosa del Gusto“, ingredienti d’eccezione saranno lo champagne e la mortadella. Un inedito accostamento per l’evento “Champagne e mortazza”, che prenderà il via alle 17 e si concluderà alle 21.

Come si legge sulla pagina Facebook dell’evento, “Venerdì 17 maggio in occasione dell’arrivo a L’Aquila del Giro d’Italia, Bistrò26 si tinge di rosa e diventa la Tappa Rosa del Gusto. Il rosa della mortadella unito ad un’ottima selezione di champagne. Per prenotazioni inviaci un messaggio alla nostra pagina Facebook oppure chiamaci al numero: 349 0830815 – #Bistrò26 Piazza Duomo 26″.