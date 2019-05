Fake news, Facebook chiude la pagina Lega Salvini Sulmona

SULMONA – Facebook chiude la pagina “Lega Salvini Sulmona”.

Un’indagine Avaaz ha permesso la chiusura di pagine e account fake che hanno violato policy di autenticità e diffuso disinformazione.

La pagina Facebook Lega Salvini Sulmona contava 307mila seguaci. A due settimane dalle elezioni sono 23 le pagine italiane chiuse dal social network, per un totale di oltre 2,46 milioni di follower. I contenuti condivisi dalle pagine erano divisivi contro migranti, antivaccini e antisemiti, per buona parte a sostgeno di Lega e Movimento 5 Stelle.

Un provvedimento assunto in seguito ai risultati di un’indagine della ong Avaaz, che si occupa di diritti umani e campagne ambientali. Un portavoce del social network più diffuso al mondo ha espresso il suo ringraziamento nei confronti di Avaaz, nella parfole riportate da Repubblica: «Siamo impegnati nel proteggere l’integrità delle elezioni nell’Ue e in tutto il mondo. Abbiamo rimosso una serie di account falsi e duplicati che violavano le nostre policy in tema di autenticità, così come diverse pagine per violazione delle policy sulla modifica del nome. Abbiamo inoltre preso provvedimenti contro alcune pagine che hanno ripetutamente diffuso disinformazione. Adotteremo ulteriori misure nel caso dovessimo riscontrare altre violazioni».