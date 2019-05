Città di L’Aquila: 7-0 al San Pelino

di Claudia Giannone

Termina la stagione del Città di L’Aquila: una stagione che non può che concludersi con una vittoria.

7-0 contro il San Pelino. Formazione rimaneggiata per mister Roberto Cappellacci: panchina per Cattafesta, dal 1′ minuto Tursini. Ai box anche Campagna, Silvestri e Zanon, partono titolari Mohammed, Ciuffini e Santarelli.

11′, cross di Mohammed, velo di Zazzara per Arciprete, si oppone l’estremo difensore avversario. Un minuto dopo, rasoterra di Catalli che sfiora il palo. 13′, Pizzola per Zazzara, respinge ancora Pisotta. Trascorrono due minuti ed è il turno del San Pelino: Albertazzi per Montanari, blocca Tursini.

19′, punizione di Catalli che scheggia la traversa. È al 26′ che arriva il vantaggio rossoblù: Catalli per Zazzara che con un pallonetto beffa il portiere avversario. Gli ospiti non si tirano indietro e rispondono: 31′, bel tiro di Albertazzi, Di Francia salva sulla linea. Cinque minuti dopo, ancora Città di L’Aquila in avanti: schema da calcio di punizione, Catalli colpisce in pieno il palo. Ma il raddoppio non è lontano: 38′, cross dalla sinistra, piattone di Di Norcia. E prima del duplice fiscio dell’arbitro, c’è spazio per la terza rete aquilana: 44′, punizione di Catalli respinta da Pisotta, palla sui piedi di Pizzola che serve Arciprete per il goal. Fine primo tempo, risultato parziale 3-0.

L’atmosfera nella ripresa non sembra cambiare: 6′ minuto, gran sinistro dalla distanza di Di Norcia che si infila in porta. E al 18′ si sblocca anche Damiano Zanon: goal su rigore, primo per lui con la maglia dell’Aquila. Quattro minuti dopo, arriva la rete del 6-0: bel tiro a giro di Catalli, non può nulla il portiere ospite. Un solo minuto ed arriva il goal fotocopia per Catalli: stesso tiro a giro, stesso marcatore. Risultato finale, 7-0.

CITTÀ DI L’AQUILA: Tursini, Mohammed, Ciuffini (1′ st Zanon), Santarelli, Morra (1′ st Micantonio), Di Francia, Pizzola, Zazzara (23′ st Campagna), Di Norcia, Catalli, Arciprete. A disp.: Cattafesta, Silvestri. All. Roberto Cappellacci.

SAN PELINO: Pisotta, Di Renzo, Gallese, Rodriguez, Novimbretto, Salucci, Montanari, Del Rosso, Albertazzi (32′ pt Diodati), Mercogliano, Capogrossi (1′ st Di Sciullo). All. Giuseppe Cerone.

ARBITRO: Marco Amatangelo (Sulmona).