Alpini, nel centenario dell’Associazione Nazionale il francobollo celebrativo

ANA – Emesso francobollo celebrativo per il centenario dell’Associazione Nazionale Alpini

È stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il francobollo celebrativo dedicato all’Associazione Nazionale Alpini, nel centenario della costituzione. Ne sono stati prodotti due milioni e cinquecentomila esemplari,dal bozzetto di Tiziana Trinca.

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, il caratteristico cappello del Corpo degli Alpini, l’elemento più rappresentativo dell’uniforme, affiancato, a sinistra, in grafica stilizzata, dalla Colonna Mozza eretta sulla cima del monte Ortigara in memoria dei Caduti della Grande Guerra durante una storica battaglia del giugno 1917; sullo sfondo, s’intravedono alcuni cappelli e sagome di Alpini e, in alto a sinistra, è riprodotto il logo del centenario dell’Associazione Nazionale Alpini.

Francobollo alpini, dove trovarlo

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.