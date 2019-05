FONTESECCO

Jornata rezzelata di Jemo Nnanzi, torna vivibile via Lupacchini foto

L’Aquila – È bastata una “jornata rezzelata” – una giornata di riordino – da parte del Gruppo Civico Jemo ‘Nnanzi per riportare decoro e pulizia in via Lupacchini, nei pressi di Piazza Fontesecco. Le scalette erano da tempo occupate da immondizia e inerti. “Questa mattina il Gruppo Jemo “nnanzi ha concretizzato na jornata rezzelata in Via Lupacchini. Abbiamo provveduto a liberare le scalette dagli inerti, dalle erbacce e dall’immondizia che le occupavano separando i selci bianchi dai sampietrini che, giusta accordi, saranno recuperati dal Settore Opere Pubbliche del Comune” scrive Cesare Ianni, del gruppo Jemo ‘Nnanzi.