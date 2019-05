Azimut Sport Day, iscrizioni aperte fino al 26 maggio

L’Azimut Sport Day è alle porte: l’8 giugno all’Area Sport di Monticchio grande giornata dedicata allo sport e al divertimento per tutte le età.

Calcio, Volley, RugbyTouch, Basket, Beach Tennis le discipline nelle quali si gareggerà tutto il giorno: ai vincitori premi assicurati, per tutti tanto divertimento.

Azimut Sport day, come iscriversi

Si può contattare uno dei referenti dell’evento ed indicare il nome della squadra e i suoi componenti:

> Michael: 346 217 8347

> Simone: 349 271 8945

> Danilo: 348 586 5200

> Alessandro: 346 960 5994

Oppure scrivere un messaggio privato sulla pagina Facebook @azimut. Iscrizioni aperte fino al 26 maggio.

Sulla pagina Azimut, tutte le informazioni sui vari tornei: per quello di Calcio a 5, è possibile iscrivere massimo 8 giocatori ogni squadra.

Ogni squadra potrà avere massimo due giocatori in rosa FIGC Div c5 partecipanti a categorie pari o superiori alla C1 (prima squadra).

Premi in palio:

🥇1 Premio €400

🥈2 Premio cena offerta dall’associazione

🥉3 Premio in birra per tutta la squadra durante la serata (5lt)

🏅Premio Capocannoniere del Torneo

🏅Premio Miglior Portiere del Torneo