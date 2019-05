Villetta Barrea, il lago diventa balneabile

L’AQUILA – Il lago diventa balneabile grazie alla gestione del depuratore delle acqua



Dopo gli ottimi risultati dei laghi di Scanno e Villalago, che hanno ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e la Bandiera Blu da Legambiente, arriva un altro importante risultato per i bacini lacustri abruzzesi: per la prima volta il lago di Barrea è dichiarato balneabile. A renderlo noto è il Presidente della SACA, Servizi Ambientali Centro Abruzzo, Luigi Di Loreto, che spiega:

«E’ da anni che ci stiamo impegnando nel settore della depurazione, con particolare attenzione e notevole sforzo economico e di risorse umane e i risultati stanno arrivando. È una delle mission principali della Saca quella della tutela ambientale, che oltre a garantire una vita sana e salubre ai residenti, pone i presupposti migliori per un ulteriore sviluppo economico delle tre importanti zone turistiche dell’Abruzzo interno, come Scanno, Villalago e le aree turistiche del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dall’anno scorso gestiamo l’impianto di depurazione per quanto riguarda la manutenzione il perfetto funzionamento dell’impianto ha garantito gli ottimi risultati nelle analisi delle acque che vengono svolte periodicamente dall’Arta e hanno permesso l’attribuzione della balneabilità. Infatti i risultati degli esami delle acque rispettano i parametri di legge. Oltre alla balneazione è consentita la fruizione del bacino per attività nautiche, sportive e turistiche. Il lago artificiale, è stato realizzato nel 1952 e alla luce della sua balneabilità rappresenta oggi una nuova opportunità di sviluppo turistico ed economico, non soltanto per il piccolo centro montano, ma anche per il comprensorio che gravita intorno al bacino del Lago di Barrea ed i centri di Civitella Alfedena, Villetta Barrea».