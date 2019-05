Torneo di rugby, L’Aquila in Touch

L’Aquila in Touch– 11 Maggio 2019



È in programma sabato 11 maggio all’Aquila, nei campi del complesso sportivo di di Centi Colella, la tappa del torneo International Tournament – Mixed Open di Rugby Touch (lo sport con la palla ovale senza contatto fisico), valido per il Campionato Italiano di Touch Rugby 2018/19 organizzato da Italia Touch.

Dodici le squadre iscritte alla competizione, che rientra nel Ranking A (il più elevato della categoria) con circa 180 atleti partecipanti provenienti da tutta Italia (Modena, Milano, Roma, Benevento, Belluno, Bassano del Grappa).

Il campionato italiano di Touch è strutturato in tornei territoriali e le Vecchie Fiamme Old Rugby Asd organizzano ogni anno all’Aquila almeno un appuntamento della competizione nazionale.

La società sportiva aquilana milita da diversi anni nel campionato nazionale Italia Touch e sarà presente anche quest’anno alla finalissima che si svolgerà a Verona il prossimo 15 giugno.

Sabato la manifestazione avrà inizio alle ore 11 con l’avvio delle partite del torneo, e proseguirà fino a sera.

Terzo tempo organizzato in grande, con l’esibizione della band aquilana SINDIKESSAUND che animerà la serata con musica anni ‘70 e ‘80.

Mood della serata saranno proprio gli anni della disco music, dai Bee Gees ai Baltimora passando per i

Duran Duran, terzo tempo a tema con premiazione dell’outfit vintage anni ’80 più a tema! “La disco music non è una

questione di moda” Organizzatori della tappa aquilana sono le Vecchie Fiamme Old Rugby Asd, guidati dai dirigenti Carlo Stefanucci e Stefano Falcone.

Un grande appuntamento per gli atleti italiani del Touch e per gli appassionati della palla ovale.

Ingresso libero, area drink e food, spazio bimbi

ed intrattenimento musicale.

Tutte le informazioni su:

https://www.instagram.com/vecchie_fiamme/

https://it-it.facebook.com/vecchiefiammeoldrugbyasd/