L’Aquila, orari estivi per il centro di raccolta ASM: aperto anche di sabato mattina

ASM L’AQUILA – Il centro di raccolta torna con gli orari estivi, aperto anche il sabato mattina

Il Centro di Raccolta Rifiuti differenziati Ingombranti di ASM S.p.A sito in via degli Opifici a Bazzano da lunedì 13 maggio si torna all’orario estivo . A renderlo noto è l’Amministratore Unico dell’ASM Paolo Federico, che spiega:

«Il Centro di Raccolta ASM è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 la domenica rimane chiuso. Presso il centro possono conferire rifiuti ingombranti in modalità differenziata, solo i residenti e domiciliati nel comune dell’Aquila. Si possono conferire, in particolare, Ingombranti (materassi, mobili, giocattoli, ecc.ecc.) , RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), Imballaggi di carta cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfalci e potature, batterie , accumulatori, pneumatici. I quantitativi accettati sono quelli di un utilizzo domestico. Possono, comunque, accedere al centro anche le utenze non domestiche dopo apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Qualora il rifiuto non fosse ritenuto idoneo, è facoltà del personale addetto, respingere il conferimento. Si accede al centro raccolta forniti di documento di riconoscimento in corso di validità e, se necessario, di altra documentazione richiesta dall’addetto. Si ricorda che durante le festività possono esserci delle variazioni nel servizio di raccolta porta a porta, controllare sempre l’Ecocalendario , evitando di esporre all’esterno della propria abitazione un rifiuto non previsto».