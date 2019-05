Droga, nuovo blitz contro i Casamonica, un arresto a Tornimparte

Il nuovo blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica tocca anche Tornimparte.

Arrestato nel Comune aquilano Attilio Marchi di 52 anni di Roma, ospite di un parente (estraneo ai fatti contestati) che si è offerto di mettergli a disposizione parte della propria abitazione, dovendo il 52enne scontare gli arresti domiciliari.

Come riporta Il Messaggero, “lo stesso primo cittadino Carnicelli, tempestato dalle telefonate dei residenti ha voluto rimarcare la singolarità dell’arresto che non ha nulla a che vedere con il territorio, né sulle origini dell’indiziato, né sulle presunte attività criminose, tutte contestate dagli investigatori alla sola Capitale”.

I militari, per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dal gip di Roma nei confronti di 22 persone, hanno operato a Roma, ma anche a Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte.

In totale 21 persone tradotte in carcere e una agli arresti domiciliari.

L’indagine dei carabinieri iniziata a gennaio 2017, ha portato alla luce l’esistenza di un’associazione per delinquere, a connotazione familiare, per la gestione dello spaccio di droga nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma.