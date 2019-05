A24 e A25, chiudono per manutenzione anche Bussi e Tornimparte

Chiudono per urgenti lavori di manutenzione due importanti svincoli delle autostrade abruzzesi gestite da Strada dei Parchi, Bussi – Popoli e Tornimparte.

In due comunicazioni diramate anche sulle pagine social della concessionaria di A24 e A25, si apprende infatti che per urgenti lavori di manutenzione, lo svincolo di Bussi – Popoli sarà chiuso dal 20 maggio al 30 giugno sia in direzione Pescara/interconnessione A14 che in direzione RM/AQ/TE.

Ancora peggio per lo svincolo di Tornimparte che verrà chiuso per 6 mesi “per urgenti ed improcrastinabili lavori di manutenzione”.

Salvo imprevisti, dal 20 maggio al 30 novembre sarà disposta la chiusura della rampa dello Svincolo di Tornimparte in entrata in autostrada limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso A25/Roma e in uscita dall’autostrada limitatamente al traffico proveniente da AQ/TE.

Resta ferma la decisione di chiusura del Traforo del Gran Sasso dalle 24 del 19 maggio prossimo: il sindaco Biondi diffida il concessionario Strada dei Parchi

“La chiusura del traforo del Gran Sasso costituisce un atto irresponsabile e potenzialmente lesivo della normativa e degli interessi dei cittadini. Per questo motivo, lunedì mattina notificherò una diffida formale indirizzata a Strada dei Parchi a non interrompere un pubblico servizio indispensabile per i collegamenti sulla direttrice Tirreno-Adriatica”.

Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che questa sera ha riunito d’urgenza la giunta e alcuni dirigenti dell’ente.

“Nel pomeriggio ho avuto una nuova interlocuzione con la concessionaria dell’autostrada A24-A25 in cui è stata ribadita la volontà di interdire al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la tratta tra gli svincoli di Assergi e Colledara-San Gabriele dalla mezzanotte del 19 maggio. – spiega il primo cittadino – Se nel giugno del 2010 l’occupazione pacifica dell’autostrada da parte degli aquilani, per una legittima rivendicazione legata al post sisma, diede vita all’apertura di un fascicolo per il reato di interruzione di pubblico servizio, a maggior ragione il blocco del transito nella galleria comporterebbe un pregiudizio irreparabile per diverse categorie: dai pendolari agli studenti, passando per coloro che hanno bisogno di recarsi presso i presìdi ospedalieri dell’Aquila e di Teramo, fino alle attività legate al turismo montano e balneare. A ciò si aggiunge lo stop delle attività dei Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso che, oltretutto, rimarrebbero senza presidio, stante l’impossibilità, ad oggi, di accesso del personale e degli addetti alla sicurezza. Circostanza che, oltre a mettere a rischio la sopravvivenza di un’eccellenza scientifica del territorio di rilevanza internazionale e a cagionare ingenti danni economici, impone di valutare le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata manutenzione e controllo dei macchinari presenti all’interno della struttura”.

“Qualora la chiusura dovesse concretizzarsi, l’amministrazione è pronta a tutelare nelle sedi opportune gli interessi della comunità aquilana e delle aree interne, stante le notizie concomitanti della paventata interruzione della circolazione veicolare sulla Strada statale 80, emersa oggi da una riunione che si è tenuta nella Prefettura di Teramo, e l’annunciata chiusura da parte di Strada dei Parchi delle rampe di entrata in autostrada dello svincolo di Bussi-Popoli dal 20 maggio al 30 giugno sia in direzione Pescara-interconnesione A14 che in direzione Roma-L’Aquila-Teramo per lavori di manutenzione urgenti”. “Chiedo che, qualora si dovesse procedere alla chiusura, il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, valuti attentamente la revoca della concessione a Strada dei Parchi, costituendo la condotta della società una giusta causa di risoluzione per inadempimento” conclude Biondi.