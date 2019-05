Lutto ad Amatrice, a soli 35 anni è venuto a mancare don Angel

A soli 35 anni è venuto a mancare don Angel Bello, parroco di Amatrice da settembre 2018.

Assistito dai confratelli dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, è morto ieri presso una clinica di Roma don Angel Bello, parroco di Amatrice.

Come spiega rietilife.com grande il cordoglio della comunità: “Per Amatrice e per la sua gente – ha sottolineato il sindaco Filippo Palombini – ancora un dolore. L’ennesimo lutto che colpisce una terra già martoriata. Padre Angel era uno di noi. Rappresentava con la sua vita, la sua testimonianza e la sua missione quel legame profondo con i valori che contano veramente. E quel messaggio di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non basta un post per esprimere ciò che sta provando la comunità. Grazie padre Angel”.