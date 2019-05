L’Aquila – Cielo irregolarmente nuvoloso nella mattinata, mentre al pomeriggio si attendono locali piogge o acquazzoni in rapido esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

In Abruzzo nuvolosità irregolare nel corso della mattinata su gran parte del territorio ma senza fenomeni, maggiori schiarite lungo la costa; locali piogge o acquazzoni nel pomeriggio sui settori interni, asciutto altrove. Tempo stabile nella serata.

In Italia giornata migliore al Nord con cielo poco nuvoloso al mattino e condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e in Appennino, in esaurimento entro sera. Tempo stabile sulle regioni centrali al primo mattino eccetto sulla Toscana con locali e deboli piogge. Possibili piogge o acquazzoni durante le ore pomeridiane sui settori interni, mentre lungo le coste il tempo si manterrà asciutto. Precipitazioni assenti in serata e nottata. Altre giornata con variabilità asciutta al Sud salvo qualche breve pioggia o acquazzone al pomeriggio sui settori interni peninsulari. Migliora ovunque in serata con fenomeni assenti sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori.

Temperature in aumento sia nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)