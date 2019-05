L’Aquila, finale di stagione rovente per la neo nata scuola calcio Gran Sasso

L’AQUILA – Un finale di stagione rovente per la Gran Sasso calcio, domenica la sfida con la Virtus Marsica Est

Si sfideranno domenica 12 maggio alle 16.30 i giovanissimi della neo nata scuola calcio Gran Sasso con la Virtus Marsica Est sul campo di Ortucchio nella finale di andata per la categoria giovanissimi under 15. Il ritorno è previsto il 19 maggio sul campo sportivo “Davide e Matteo Cinque San Gregorio”. Chi uscirà vincente dal doppio incontro avrà la possibilità l’anno prossimo di partecipare al campionato giovanissimi regionali e “vincere – spiegano dalla squadra aquilana – sarebbe una grande soddisfazione non solo per la società ma anche per tutto il territorio, visto che la Gran Sasso sarebbe ad oggi l’unica squadra del comune aquilano a rappresentarci in questa categoria”. Anche i giovanissimi regionali under 14, al primo anno di attività possono raggiungere un traguardo importante, a tre punti dalla capolista Pineto.