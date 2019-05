Incendio alla Transcom, evacuato il call center

L’AQUILA – Intervento dei vigili del fuoco in via Antica Arischia, fuoco da una stanza del piano terra dell’edifico della Transcom. Incendio sotto controllo.

Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio per un incendio divampato al piano terra della Transcom, che gestisce il call center dell’Inps. Per cause da accertare, le fiamme hanno interessato una stanza del piano terra, senza coinvolgere persone. In via precauzionale, il call center è stato fatto evacuare, ma le fiamme sono già sotto controllo e non sono segnalate particolari criticità.

Ieri un altro incendio aveva danneggiato un appartamento del Progetto CASE di Sassa.