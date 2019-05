Casa di riposo Duca degli Abruzzi, confermata la sospensione della revoca delle autorizzazioni

Sospeso il provvedimento di revoca delle autorizzazioni alla Casa di riposo Duca degli Abruzzi emesso dal Comune dell’Aquila. Il 10 luglio la sentenza di merito.

La Camera di Consiglio del Tar, a seguito dell’udienza di ieri relativa al ricorso presentato dalla Iniziative Turistiche Abruzzesi srl, rappresentata dall’avvocato Claudio Verini, ha accolto il ricorso contro il provvedimento di revoca delle autorizzazioni alla Casa di riposo da parte del Comune dell’Aquila, che contestava ai gestori di ospitare anche anziani non autosufficienti, per cui non erano stati autorizzati.

Dopo il provvedimento del Comune, le proteste dei familiari degli ospiti, preoccupati dalla chiusura della struttura, mentre la società aveva fatto ricorso al Tar, che in contesto di urgenza aveva accolto la domanda cautelare di sospensione della revoca delle autorizzazioni, confermata nell’udienza collegiale di ieri, sepppur con prescrizioni: la struttura, pur potendo continuare ad operare, non potrà ospitare anziani non autosufficienti.

La sentenza di merito è invece prevista per il prossimo 10 luglio.