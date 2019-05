San Pietro della Ienca, un Giardino della Memoria per le vittime del terremoto

La proposta dell’associazione culturale San Pietro della Ienca: allestimento del Giardino della Memoria e conferimento del Premio Internazionale “La Stele della Ienca” ai Familiari delle 309 vittime del sisma 2009.

“Nell’ambito delle attività di promozione sociale, culturale e turistica che la scrivente Associazione Culturale organizza annualmente, – scrive il presidente dell’associazione culturale San Pietro della Ienca, Pasquale Corriere – in occasione del decennale della ricorrenza del terremoto che colpì la Citta dell’Aquila e una parte del territorio abruzzese, propone per il 2019, oltre alla Rassegna Culturale “Il Giardino Letterario” le seguenti significative iniziative che si svolgeranno in San Pietro della Ienca (L’Aquila): sistemazione del “Giardino della memoria” dedicato alle vittime del sisma 2009; la 18° edizione del Premio Internazionale “La Stele della Ienca” che si svolgerà il giorno domenica 4 agosto 2019 con il conferimento ai Familiari delle 309 vittime del sisma 2009“.

“Questo anno, per noi, – aggiunge Corriere – assume un significato particolare e con grande emozione e con doveroso ricordo, mai sopito, l’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” ha deciso di onorare e commemorare tutti coloro che hanno perso la vita nel 2009. L’Associazione ha proposto all’Amministrazione Comunale dell’Aquila la realizzazione di un “Giardino della Memoria” in uno spazio verde attrezzato in San Pietro della Ienca. Lo spazio che, a nostro giudizio, risulta idoneo, in quanto già parzialmente recintato con una staccionata in legno ed attrezzato con alcune panchine, potrebbe essere migliorato esteticamente e, quindi, destinato al ricordo delle 309 vittime del terremoto con la posa di una targa. L’auspicio è che si riesca a sostenere tale iniziativa nel più breve tempo possibile, al fine di poter inaugurare il Giardino all’inizio dell’estate, già prima della Cerimonia di conferimento del Premio “La Stele della Ienca” ai familiari delle 309 vittime del sisma. Nel contempo l’Associazione rivolge un caloroso invito pubblico a tutti i familiari delle vittime del sisma affinché possano condividere le iniziative previste”.