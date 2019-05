L’Aquila – Avvistato a distanza di anni il Re Cervo Bianco: riapre con una nuova gestione il 23 maggio una delle più rinomate realtà eno-gastronomiche aquilane.

Grazie ad un’opera di re-styling, rispettosa della sua identità originaria, il Re Cervo Bianco torna in una veste rinnovata, senza abbandonare i tratti distintivi che lo hanno reso celebre negli anni.

Il re-styling è avvenuto ad opera del giovane e intraprendente imprenditore che lo ha rilevato e che lo gestirà sotto la supervisione dell’esperienza paterna, Stefano Casella.

L’idea nasce dal giovane, il cui costante impegno nel progetto dimostra il coraggio di cogliere un’opportunità e metterla al servizio della comunità. Persone che non si sono mai arrese, nonostante le evidenti difficoltà che vi sono ancora oggi a dieci anni dal sisma, persone che ci credono e che hanno coraggio.

«La mia profonda conoscenza della carne e l’esperienza in cucina di mio padre sono i nostri capisaldi – racconta Casella a Il Capoluogo -. Inoltre le nostre origini calabresi saranno il valore aggiunto, ma non soverchiante, del menù.»

L’esperienza pluriennale di chi conosce bene i segreti della cucina incontra un team giovane e dinamico, offrendo così un servizio all’altezza delle aspettative.

A fare da filo conduttore del viaggio eno-gastronomico sono semplicità e freschezza, come un semplice limone che dà vita ad un piatto il cui profumo racconta una storia.

L’offerta gastronomica del Re Cervo Bianco, che abbraccia i gusti legati alle nostre tradizioni e dà spazio a nuove sensazioni, è il risultato di un connubio tra la lunga esperienza professionale dello chef e la profonda conoscenza del mondo della carne.

Ma non mancherà anche il menù di pesce, per gli appassionati.

La suggestiva location del Re Cervo Bianco riaprirà al pubblico il 23 maggio.

In corso in questi giorni gli ultimi ritocchi per l’inaugurazione.