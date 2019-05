Manager Asl, nominata la Commissione: poco più di una settimana per decidere

Arriva il decreto del presidente Marsilio per la nomina della Commissione che valuterà i curriculum degli aspiranti manager delle Asl di L’Aquila e Chieti.

A poco più di una settimana dalla scadenza per la scelta dei nuovi manager delle Asl di L’Aquila e Chieti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato il decreto di nomina della Commissione di esperti che dovrà valutare i curriculum dei 39 aspiranti manager. Dopo le valutazioni degli esperti, toccherà allo stesso Marsilio nominare i manager delle Asl di L’Aquila e Chieti.

Come scrive Lilli Mandara sul suo blog, la Commissione è così formata: “Il coordinatore è Emanuela Grimaldi, la dirigente da poco diventata direttore del dipartimento alla Presidenza e ai rapporti con l’Europa, già presente in alcune commissioni di concorso al Comune di Pescara (che ancora prima di insediarsi come direttore regionale sembra abbia messo le mani avanti: non vuole fare l’autorità di gestione, che pure fa parte delle deleghe per cui ha partecipato al bando) e in soccorso le andrà Elena Sico. Insieme a lei nella commissione per i manager Asl ci saranno Giampaolo Grippa, rappresentante designato da Agenas e Augusto Carluccio dell’Università di Teramo. La segretaria verbalizzante è Grazia Palma“.

Al termine del lavoro della Commissione verrà stilata la rosa di “idonei”, da cui il presidente Marsilio attingerà per la scelta finale.