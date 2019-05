L’Aquila, William Zonfa presidente onorario associazione Cuochi

William Zonfa presidente onorario dell’associazione Cuochi L’Aquila. Nuovo riconoscimento per lo chef stellato.

Zonfa ha ricevuto la nomina di presidente onorario nel corso di una cerimonia all’interno del suo ristorante, Magione Papale.

Il riconoscimento a Zonfa è arrivato, nel corso della cerimonia, dal presidente dell’associazione, lo chef Roberto Marchei, dei vice presidenti Ivana De Gasperis e Nick Biasella e da parte del nuovo direttivo provinciale, costituito dai consiglieri di zona.

Tra gli obiettivi dell’associazione Cuochi, come riporta il quotidiano Il Centro, una sinergica collaborazione con le strutture scolastiche alberghiere dell’intero territorio provinciale. Obiettivo, questo, per il quale Zonfa, in prima persona, con alle spalle l’esperienza di insegnante, in molteplici occasioni, nell’istituto alberghiero di Roccaraso.

In Germani, invece, chef Zonfa ha avuto esperienze al Mirazur, con Mauro Colagreco, al Pellicano con Antonio Guida e al Danì Maison con Nino Di Costanzo. Nel 2010 il progetto Magione Papale, un piccolo relais comprendente due ristoranti, il Salone dei Granai e circa 15 stanze. L’anno successivo, nel 2011, la conquista della stella Michelin.

Molti sono, del resto, i premi ricevuti da William Zonfa, da parte di enti prestigiosi, tra i quali Gambero Rosso. «Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio – le parole rilasciate da Zonfa, riportate nell’articolo del Centro, «Da molto tempo faccio parte dell’associazione Cuochi L’Aquila, una ragione in più che mi dà grande soddisfazione nell’esserne il presidente onorario. Un impegno di responsabilità verso i giovani».

Zonfa oggi a Milano per TuttoFood

Oggi lo chef sarà a Milano per partecipare a TuttoFood, manifestazione dedicata al sistema agroalimentare, nel corso della quale pesenterà un piatto di spaghetti a base di alga spirulina per Rustichella d’Abruzzo.