L’Aquila, “raduno indimenticabile” per le Fiat 500 del quinto Memorial Martinelli

L’AQUILA – Evento riuscitissimo il 5° Memorial Martinelli, oltre 100 equipaggi da tutto il centro Italia

Nel decennale del sisma, nonostante le incertezze del meteo, si è concluso nel migliori dei modi il 9° Raduno delle storiche Fiat 500 città di L’Aquila – 5° Memorial Federico Martinelli.

«Grazie ai quasi 100 equipaggi partecipanti – scrivono gli organizzatori in una nota – al Vespa Club di L’Aquila e alla bellissima location del ritrovo della Fontana Luminosa la giornata ha assunto da subito il tono di raduno indimenticabile anche grazie alla collaborazione dei Vigili Urbani aquilani e al nostro staff. Dopo un dolce caffè, un giretto in centro storico e una scambio di opinioni tecniche, le mitiche macchinine, giunte non solo dall’Aquila e paesi limitrofi, ma anche da Pesaro, Campobasso, Pescara, Teramo, Chieti, Roseto, Nocciano, Val di Sangro e dal vicino Lazio, alle 11.00 sono partite, sotto una leggera pioggia, per il tradizionale giro cittadino e alle 11.45 sono state calorosamente accolte a Pizzoli da una immensa folla festosa e dalla locale Pro Loco con un aperitivo in piazza. Dopo la benedizione del parroco di Pizzoli don Claudio Tracanna tutti a pranzo e alle 17, 00 il congedo con i saluti della Famiglia Martinelli e del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di L’Aquila. Con l’arrivederci al 2020».