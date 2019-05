L’Aquila, Pausa Caffè con il professor Carlo Masciocchi: candidato a Rettore

L’AQUILA – L’intervista al prorettore Carlo Masciocchi, candidato al Rettorato dell’Università dell’Aquila

L’intervista del direttore de IlCapoluogo.it al prorettore Carlo Masciocchi, professore e medico candidato alla carica di Rettore per l’Università dell’Aquila per il mandato 2019-2025.

«Conosco molto bene le difficoltà e l’impegno del ruolo, – ha affermato Masciocchi nell’intervista – ho ricoperto fino ad ora il ruolo di prorettore vicario. Non mi spavento dinanzi alle responsabilità“.”La città dell’Aquila – ha aggiunto – sa bene quanto l’Ateneo sia intimamente legato al tessuto sociale cittadino, quanto sia strettamente coinvolta la via del Capoluogo con quella universitaria. Per questo abbiamo bisogno di un rettorato dinamico, propositivo, che sappia esaltare il lavoro di questa Università. Che promuova le grandi iniziative di cui siamo protagonisti”.