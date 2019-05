L’Aquila, entro l’anno la gara d’appalto per l’ex Liceo Classico e la biblioteca Tommasiana

L’AQUILA – Il Provveditorato annuncia entro l’anno la gara d’appalto per il primo stralcio dell’aggregato in centro storico

Partirà entro l’anno la gara d’appalto per i lavori dell’aggregato dell’ex Liceo Classico e della biblioteca Tommasiana in centro storico. Ad annunciarlo è l’ingegnere Gennaro Di Maio, dirigente tecnico del Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna. Come riporta nell’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero d’Abruzzo“, il dirigente della stazione appaltante spiega di voler avviare i lavori entro il prossimo anno, con la progettazione esecutiva del primo stralcio (circa il 50% della superficie totale) che è stata portata a compimento per 15,7 milioni d’appalto. Sul progetto esecutivo ci sono tutti i pareri ed in base a quante ditte parteciperanno, una volta aperta la gara, si potranno valutare i tempi per l’avvio dei lavori. L’obiettivo che si sono dati al Provveditorato è di chiudere i lavori nel 2022.