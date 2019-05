La comunicazione al tempo dei social, Umberto Macchi arriva ad Avezzano

AVEZZANO – A lezione di social da Umberto Macchi. Parte ad Avezzano il corso in Social Media Marketing.

Una full immersione di due giorni con l’esperto dei social media. Obiettivi principali del corso guidato da Macchi: conoscere i social, il social business, il personal branding e i segreti dei social network.

Partirà domani, giovedì 9 maggio, il corso in Social Media Marketing, promosso da Abruzzo Learning, in collaborazione con Peainforma e con la testata giornalistica IlCapoluogo.it. Due giorni di lezioni, il 9 e 10 maggio, dalle ore 10 alle 18, con Umberto Macchi, il maggior esperto italiano di Social Media Strategy, docente d’eccezione.

Il corso orienterà i partecipanti alla conoscenza dei social a 360 gradi, per imparare a vendere al tempo dei social network e a muovere i primi passi per diventare influencer. Competenze fondamentali in un contesto che ormai non solo si dipana ma viene regolato dai social network.

Le lezioni si terranno presso la sede della Comunità Montana Montagna Marsicana, in via Monte Velino, ad Avezzano. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per info e prenotazioni contattare il numero: 0862 680625 o scrivere all’indirizzo mail socialmedia@peainforma.com .

Umberto Macchi, il guru dei Social Media Marketing ad Avezzano

Umberto Macchi ricopre il ruolo di Training & Learning Manager presso la Direzione Marketing e Comunicazione di Banca Mediolanum. Da anni è speaker del Seminar “Sharing” e poi del Seminar “Centodieci è Condivisione” itinerante sul territorio Italiano. Ad oggi più di 170 edizioni per un totale di circa 75.000 persone coinvolte. Macchi è già stato a L’Aquila per una giornata di formazione dedicata agli studenti delle scuole.

Nell’era digitale “vendere” assume il significato di convertire le relazioni che si intrecciano online, in un business che vada a vantaggio di tutti gli attori in gioco. Autore del libro ‘La Conversione, questa sconosciuta’, Umberto Macchi, come un moderno Frank Bettger, accompagna il lettore alla scoperta della conversione, fornendo tecniche e strumenti per trasformare i Social in strumento di Marketing e Business.