L’AQUILA – Karaoke e serata latina in pieno centro, Bar Giedre raddoppia.

Il Cavaliere bianco dell’insegna del Bar Giedre, simbolo della Lituania, marcia a spron battuto per riscaldare il freddo maggio aquilano e per alimentare la movida del capoluogo abruzzese.

Giedre Makauskyte Ferri raddoppia con un weekend all’insegna della musica sotto i portici di San Bernardino – per la precisione al civico 25 – dove neanche un mese ha aperto fa il nuovo bar che porta il suo nome.

Bar Giedre, tutto pronto per le serate del 10 e 11 maggio

Il 10 e l’11 maggio il locale si animerà con la serata karaoke del venerdì, curata da Emiliano Brambilla, e la serata latina con DJ Ismo.

«Le due serate ci sono state richieste quasi a furor di popolo – racconta la giovane titolare -: gli aquilani che amano cantare e ballare non vogliono dover percorrere ogni volta 30 km all’andata e 30 al ritorno per una serata di Karaoke o di musica latinoamericana. È frustrante per gli appassionati dei due generi doversi spostare sempre fuori città.»

«Mio marito, aquilano, mi racconta di quando tutto si faceva sotto i portici o comunque in centro. Perché non tornare a proporre serate sotto i portici?» continua Giedre Makauskyte Ferri.

«L’inverno aquilano è lungo e la movida spesso è un concetto legato solo ai giovani. Il mio locale si rivolge a tutte le età, a tutti coloro che vogliano divertirsi rimanendo in centro.»

Bar Giedre, la stagione e gli appuntamenti

«Abbiamo già ricevuto moltissime prenotazioni. Addirittura Dj Ismo è stato prenotato fino a fine stagione per la serata latina del sabato.»

Il sabato dunque sarà dedicato al genere latinoamericano, mentre il venerdì si accenderanno i microfoni per i volenterosi o i virtuosi che vorranno cimentarsi nel karaoke.

Entrambe le serate, 10 e 11 maggio, inizieranno alle 21.

Bar Giedre, piacevole novità anche come caffetteria, gelateria, ritrovo per l’aperitivo (dotato di wi-fi), offre anche la possibilità di prenotare la sala interna per feste di compleanno. Magari, perché no, con un microfono in una mano e un flute per il brindisi nell’altra.