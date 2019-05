Incidente sulla statale 17, investito 50enne in bicicletta

Ciclista investito sulla statale 17. Incidente all’incrocio con la Mausonia.

Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, intorno alle 10 una Lancia Y proveniente dalla Mausonia ha urtato un uomo in bici che stava percorrendo la statale 17. L’incidente è avvenuto nei pressi del complesso Panorama, in direzione Centi Colella.

Il ciclista è finito a terra e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, la polizia municipale e il personale del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. L’uomo, un cinquantenne, non dovrebbe essere in condizioni particolarmente preoccupanti, in quanto entrato in Pronto soccorso in codice Giallo.