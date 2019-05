Luigi D’Eramo al fianco di Salvini per l’Abruzzo

L’AQUILA – L’intervista all’onorevole della Lega Luigi D’Eramo.

D’Eramo, dal giugno 2017, con il governo della città dell’Aquila, guidato dal sindaco Biondi, fino al 4 marzo 2018, con l’elezione alla Camera. Il Capoluogo a tu per tu con l’onorevole, ne ha ripercorso le più recenti avventure politiche.

L’incontro con l’onorevole D’Eramo – nella cornice centrale del nuovo locale aquilano Bistrò 26, in Piazza Duomo, di Damiano Zanon e Giuseppe Gallucci – è stato l’occasione per affrontare temi di carattere politico. Il modello Lega e le istanze del territorio portate dall’onorevole direttamente a Roma.

Inevitabile lo sguardo alle prossime elezioni europee del 26 maggio, che per la Lega vedono candidata Elisabetta De Blasis. «Ritengo che per realizzare in maniera completa il programma di Governo sia necessario che l’Europa cambi una linea politica che finora ha mortificato l’Italia e gli italiani, si pensi alla questione relativa alla restituzione delle tasse. C’è la necessità di costruire un’Europa diversa, dove venga prima l’interesse del popolo che quello delle banche. Un’Europa che arresti un’immigrazione senza freni».

Ascolta l’intervista de IlCapolugo.it all’onorevole D’Eramo.