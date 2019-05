L’Aquila – Cielo prevalentemente poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio; tempo stabile nella serata anche se con molte nubi compatte. Temperature comprese tra +1°C e +16°C.

In Abruzzo condizioni di tempo generalmente stabile con cielo poco nuvoloso sia lungo la costa che sui settori interni per l’intero arco della giornata; nubi in aumento nella serata.

In Italia peggiora nuovamente il tempo al nord Italia ad iniziare dalle regioni più occidentali con le prime piogge in mattinata. Piogge e acquazzoni in estensione al pomeriggio su tutte le regioni e nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri di quota con accumuli abbondanti tra Valle d’Aosta Piemonte e Lombardia. Condizioni di tempo stabile al Centro Italia fin dal mattino con cielo poco nuvoloso per nubi alte e stratificate in transito. Cielo più nuvoloso in Toscana, possibili piogge solo sulla Versilia.

Giornata all’insegna del bel tempo al Sud Italia con ampi spazi di sereno sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari alternati solo a qualche nube alta e stratificata in transito.

Temperature in sensibile aumento al centro-sud, stazionarie al nord.

(Centro Meteo Italiano)