L’Aquila, limite a 30 km orari e strisce pedonali a led

L’AQUILA – Strisce a led e prima zona a 30 km orari nei pressi della Questura

Iniziano da Via Panella, nei pressi della Questura dell’Aquila, le zone a 30 km orari con le strisce pedonali illuminate a LED. Lo rende noto l’Assessore alla viabilità del Comune dell’Aquila Carla Mannetti, che sul proprio profilo Facebook scrive «Lavori in corso! In Via Panella la prima zona a 30 km orari della città di L’ Aquila, con impianto a led di illuminazione delle strisce pedonali».