L’Aquila, IV Commissione: Ianni la spunta per un solo voto

Ancora tensioni in maggioranza, Insieme per L’Aquila tenta la “vendetta” e in IV Commissione vota con l’opposizione. Maria Luisa Ianni eletta presidente per un solo voto.

È finita 16 a 15 la votazione per l’elezione del presidente della IV Commissione comunale “Statuto e regolamenti”, convocata dal vicepresidente Roberto Santangelo dopo l’ingresso in Giunta dell’ex presidente Fabrizio Taranta. Al suo posto è stata eletta, con 16 voti favorevoli, la consigliera comunale Maria Luisa Ianni.

“Siamo orgogliosi – scrive in un comunicato il capogruppo della Lega Francesco De Santis – di aver contribuito anche questa volta in maniera decisiva all’elezione di Maria Luisa Ianni per questa commissione, così istituzionale e così delicata. Come per l’elezione a Presidente della II Commissione “Territorio” del consigliere Rocci, anche in questa circostanza il gruppo consiliare della Lega ha dimostrato grande senso di responsabilità proponendo agli alleati un profilo sobrio ed istituzionale come quello della neo eletta Ianni. A lei vanno i migliori auguri da parte di tutto il nostro movimento, con la consapevolezza che saprà guidare la IV commissione con la sua terzietà e con le sue grandi capacità di mediazione. Abbiamo il compito ora di rinnovare lo Statuto del Consiglio, e con Maria Luisa Ianni alla guida dei lavori siamo sicuri che nel giro di pochi mesi porteremo a casa un grande risultato. Ci dispiace però,- conclude il capogruppo – aver assistito ancora una volta ai sabotaggi interni da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, che hanno preferito votare per il candidato proposto dall’opposizione di sinistra”.

Il riferimento è a Roberto Junior Silveri e al gruppo di Insieme per L’Aquila: dopo la proposta fatta da Giustino Masciocco di candidare Angelo Mancini, infatti, Roberto Junior Silveri (Gruppo Misto) ha dato disponibilità a votare il consigliere proposto dall’opposizione. Da parte sua, Francesco De Santis ha ricordato come la Lega avesse rinunciato a chiedere la presidenza, che pure precedentemente era stata affidata a Taranta, indicando in Maria Luisa Ianni la proposta in quota maggioranza. Alla fine è finita 15 a 16, quindi evidentemente non solo Silveri ha votato la proposta dell’opposizione, ma è stato seguito dal gruppo di Insieme per L’Aquila, che ha riservato giusto un voto valido alla consigliera Ianni, evitando così che “l’avvertimento” degenerasse in una nuova crisi palese.