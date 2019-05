L’Aquila, IlCapoluogo in rosa per il Giro.

Il Capoluogo si sta avvicinando alla tappa del decennale che tratteremo, come stiamo già facendo, con speciali, interviste e articoli di utilità, compresi quelli delle modifiche alla viabilità.

Per l’occasione il giornale ha deciso di rivestirsi a sua volta di rosa e così rimarrà fino al 18 maggio.

«Abbiamo voluto colorare di rosa anche la storica testata del Capoluogo, che per la prima volta in 15 anni si discosta dal verde del suo logo per abbracciare il rosa del Giro – commenta il direttore de Il Capoluogo, Roberta Galeotti -. Abbiamo seguito molte tappe in questi anni, ma la tappa del Giro del decimo anno ha un sapore diverso. Aspetteremo la tappa con tante interviste ed approfondimenti, tante sorprese per i nostri lettori.»

Ricordiamo il percorso della tappa del 17 maggio:

Il percorso cittadino sarà di nove chilometri. I ciclisti entreranno nel territorio comunale della parte est della statale 17.

All’altezza della frazione di Sant’Elia svolteranno verso via della Polveriera, strada in salita che confluisce in viale Panella.

Transiteranno poi in via Savini, via Silone, via Federici, percorreranno in discesa viale viale De Gasperi (quartiere del Torrione), saliranno per viale Gran Sasso, passeranno per la Fontana Luminosa, via Castello, via Pescara, svoltando poi a destra per tornare a viale Panella.

Di nuovo in discesa verso via Cencioni, via della Crocetta, via Girolamo da Vicenza (circuito di Collemaggio, sempre a scendere).

Riprenderanno dunque la statale 17 e, attraverso lo strappo in salita di Porta Napoli, rientreranno nel centro storico.