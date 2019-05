L’Aquila, 4 arresti per droga

Due operazioni di polizia hanno portato all’arresto di 4 persone per reati connessi alla detenzione di droga.

Nella giornata di ieri, 6 maggio, personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga – ha tratto in arresto due cittadini italiani, entrambi residenti a L’Aquila, colti nella flagranza del delitto di illecita detenzione di droga. Lo spiegano gli uffici della Questura, aggiungendo: “In particolare, gli investigatori, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione a al contrasto dello spaccio di droga, attuati dalla Questura e dalle Specialità della Polizia di Stato di questa Provincia, hanno proceduto al controllo di un autovettura, con a bordo un uomo ed una donna; l’atteggiamento della coppia, unito alla pregressa conoscenza degli stessi da parte dei poliziotti, ha indotto gli operatori ad effettuare anche una dettagliata perquisizione personale e del veicolo. Nel corso della stessa, sono stati rinvenuti, all’interno di un pacchetto di sigarette che la donna ha tentato di occultare, 25 grammi di eroina, suddivise in due confezioni; a questo punto, la perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione dei due soggetti, dove è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione. I due, poco più che quarantenni e con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati nell’abitazione in regime di arresti domiciliari”.

Il secondo intervento è stato svolto lo scorso 29 aprile: “Sono state arrestate due cittadine nigeriane, una 25enne ed una 24enne in stato di gravidanza, provenienti da Rieti. Nella circostanza, l’azione sinergica tra gli operatori della Squadra Mobile e quelli dalla locale Polizia Ferroviaria, ha permesso di individuare le due donne, appena scese dal treno, il cui atteggiamento sospetto e guardingo nel transitare innanzi al Posto di Polizia, non è sfuggito all’attenta osservazione dei poliziotti, che hanno così deciso di procedere ad un controllo più approfondito. Tale attività, infatti, ha consentito di rinvenire 1 kg di marijuana, celato all’interno di un borsone che portavano con loro. Le due nigeriane, entrambe prive di precedenti specifici, sono state tratte in arresto e successivamente sottoposte dal GIP alla misura cautelare degli arresti domiciliari”.