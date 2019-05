Ente Sordi L’Aquila, aperte le iscrizioni al corso di Lingua dei Segni Italiana – Primo Livello.

L’AQUILA – L’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale dell’Aquila annuncia l’apertura delle iscrizioni al corso di Lingua dei Segni Italiana – Primo livello con inizio a settembre 2019 e fine a giugno 2020.

La lingua dei Segni Italiana, il cui acronimo è LIS, è la lingua utilizzata nel territorio italiano da parte dei componenti della comunità sorda ed è veicolata attraverso il canale visivo-gestuale. Come ogni lingua ha delle proprie regole, sintassi e grammatica.

Il corso di 155 ore è aperto a tutti coloro che vogliano conoscere il mondo e la cultura delle persone sorde e si terrà nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 16,00 alle 19,00.

Le iscrizioni, la cui scadenza è stabilita per il giorno 31 luglio 2019, verranno accolte in ordine di arrivo, da un minimo di 15 fino a un massimo di 24 partecipanti.

A tal proposito sabato 11 maggio 2019 alle ore 17,00 presso la sede ENS dell’Aquila si terrà un seminario informativo, della durata di circa un’ora, rivolto a tutte le persone interessate alla Lingua dei Segni che vorranno acquisire maggiori indicazioni sul corso di formazione. È gradita prenotazione.

“Dopo diversi anni riprendono presso la nostra sede i corsi di Lingua dei Segni Italiana”, dice il Presidente ENS dell’Aquila Francesco Mastropietro, “a settembre infatti partiremo con il Primo Livello. I corsi tenuti dall’ENS, tra i cui scopi c’è anche quello di diffondere la Lingua dei Segni, sono riconosciuti a livello nazionale e tenuti da insegnanti sordi qualificati.

Nel mese di febbraio, inoltre, la sezione aquilana dell’ENS ha avviato un corso di sensibilizzazione sulla LIS e Cultura dei Sordi rivolto ai dipendenti del Comune dell’Aquila che, anche attraverso l’ufficio Disability Manager, si è dimostrato molto sensibile e interessato alle problematiche legate al mondo della sordità.

“È di fondamentale importanza che i dipendenti comunali”, conclude Mastropietro, “in special modo quelli che lavorano a contatto con il pubblico, sappiano come relazionarsi, in caso di necessità, con una persona sorda. Ci impegneremo perché questa collaborazione con il Comune continui a beneficio di tutti i sordi che vivono nel nostro territorio e per abbattere sempre più le cosiddette barriere di comunicazione, tanto invisibili ma dannose quanto quelle architettoniche.”

L’ENS Sezione Provinciale L’Aquila si trova in via Generale Francesco Rossi, nei pressi della Villa Comunale.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ENS Sezione Provinciale L’Aquila, oppure contattare il numero 3281399102 o l’indirizzo e-mail laquila@ens.it.

ENS L’AQUILA

VIA GENERALE FRANCESCO ROSSI, 8

67100 L’AQUILA

laquila@ens.it

ORARI UFFICI

Martedì 09,00 – 13,00 e 15,00 – 19,00

Giovedì 09,00 – 13,00

CONTATTI

Telefono: 0862 29648

Cellulare: 328 1399102