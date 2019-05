Avezzano, conto alla rovescia per la nuova giunta

Manca poco alla nuova giunta dell’amministrazione De Angelis ad Avezzano.

Stretta finale per il primo giro di consultazioni, cominciate giovedì scorso, con il sindaco che ha incontrato i gruppi consiliari della maggioranza per le prime trattative.

Maggioranza da ricostruire, ancora una volta, per il primo cittadino, e da ricostruire in fretta, con il bilancio consuntivo da approvare. Oggi si concluderà il primo giro di consultazioni e solo dopo questa prima fase si avranno dichiarazioni ufficiali da parte del sindaco Gabriele De Angelis. La quadra, tuttavia, sembra ancora lontana.

Intanto, tra analisi politiche e possibili supposizioni, vengono fuori, dalle porte di Palazzo Città, i primi nomi di papabili nuovi assessori, nomi usciti dai gruppi consiliari incontrati dal sindaco. Forza Italia sembra rivendicherà due assessorati all’interno della nuova compagine amministrativa, così come il Gruppo di Responsabilità Civica, che incontrerà nuovamente il primo cittadino mercoledì o giovedì.



Ancora poco chiaro il destino dei monogruppi, che potrebbero restare fuori da posti in giunta. Tra questi la Lega – gruppo, questo, ancora non ufficialmente costituito – che, con l’attuale unico rappresentante Alberto Lamorgese, non ha avuto la garanzia di una poltrona. In via di costituzione anche il Gruppo di Fratelli d’Italia, a cui dovrebbero aderire la presidente del Consiglio comunale, Iride Cosimati, Maurizio Gentile e Leonardo Rosa, fuoriscito dall’Udc e confluito nel Gruppo Misto. Anche loro, stando alle voci di corridoio, chiedono una posizione in giunta. Dalla Lega fanno sapere di avere avuto un’interlocuzione con il sindaco parlando di programmi e di visioni di intenti e non di poltrone. «C’è da trovare una quadra sul programma di fine mandato, a quel punto solo ci si potrà mettere al tavolino e vedere se ci sono i presupposti o meno per un assessorato».

L’Udc, con Luigia Francesconi e Marco Natale, potrebbe riproporre l’ex vice sindaco Lino Cipolloni. Presutti, l’unico superstite dell’ormai vecchia giunta De Angelis, sarà confermato assessore autonomo. Secondo queste previsioni si avrebbe una giunta con 2 poltrone a testa tra Forza Italia e Gruppo di Responsabilità Civica,il vice sindaco all’Udc, Presutti e un ultimo posto che dovrebbe spettare o alle Lega, o al Progetto Leonardo Casciere, con Arianna Stati, o ad Annalisa Cipollone di Innovazione per Avezzano.

Sembra concreta, però, anche la possibilità che l’Udc possa proporre nomi diversi, new entry nel panorama politico-amministrativo, ovvero quelli di Aleandro Di Paolo o Fabio Colabianchi. Così come potrebbe spingere per Luigia Francesconi alla carica di vice sindaco.