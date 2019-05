Abruzzo LGBT Film Festival IV Edizione

Arriva la quarta edizione del LGBT Film Festival che dopo le prime tre edizioni tenute a L’Aquila capoluogo di regione “dove abbiamo coinvolto tutte le realtà sensibili ai temi trattati nel festival” illustra Marcello Di Giacomo di ABRUZZO LGBT FILM FESTIVAL.



«Siamo pronti per far diventare il festival una manifestazione diffusa in tutta la regione Abruzzo coinvolgendo tutte e quattro le province.»

Nasce quindi l’ABRUZZO LGBT FILM FESTIVAL che si terrà dal 07 al 11 Maggio 2019:

07 MAGGIO – L’AQUILA, PALAZZETTO DEI NOBILI ;

08 MAGGIO – AVEZZANO, CASTELLO ORSINI

09 MAGGIO – CHIETI, SALA CASCELLA CAMERA DI COMMERCIO

10 MAGGIO – TERAMO,SALA POLIFUNZIONALE PROVINCIA

16 MARZO – PESCARA , METATEATRO FLORIAN

«Forti del successo delle scorse tre edizioni che sono state contenitori di argomenti eccellenti, di dibattiti, di film e cortometraggi di alto spessore che giurie di altissima qualità hanno proclamato vincitori quest’anno verranno coinvolti altri protagonisti che faranno parte di un comitato promotore della manifestazione.» prosegue Di Giacomo.

«Le proiezioni saranno gratuite e si terranno alle 18.30 e 21.30 la cerimonia di premiazione si terrà sabato 11 maggio alle ore 18.30 e condurrà Vladimir Luxuria, interverranno inoltre altri ospiti della giuria di qualità il festival è un’occasione molto importante per una regione che da anni fa parte di un circuito culturale cinematografico di ottimo livello grazie al lavoro di soggetti dediti alla cultura cinematografica. sarà una occasione di rilancio in generale visto che ultimamente ci si rende conto che tantissimi e importanti film a tematica LGBT, rappresentano una società in movimento, un’idea nuova di cittadinanza, di giustizia sociale, di diritti e di libertà della persona.»

«La mission del festival è non soltanto quella di presentare film in anteprima, ma soprattutto quella di essere una sorta di “occhio” attento ad un cinema che altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di circuitazione, commerciale o amatoriale. Il festival si propone come luogo di approfondimento teorico e cinematografico e vuole dare visibilità ad una cinematografia di qualità anche valorizzando nuovi talenti. Siamo quindi a chiedere la disponibilità di una sala in data 13 marzo 2019, ipoteticamente individuata nella sala ARSSA. L’evento comprenderebbe la proiezione di due film, uno alle ore 18 e uno alle 21, con relativo dibattito con il regista dopo ogni film e se possibile il matinee con le scuole. Ricordiamo anche che il festival è stato nominato di interesse rilevante anche dal Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale del Cinema.»

Programma degli incontri e delle proiezioni

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 – L’AQUILA

Ore 18.30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI L’AQUILA

CERIMONIA DI APERTURA FESTIVAL

Proiezione del FILM IN CONCORSO (1)

REINVENTING MARVIN di Anne Fontaine , FRA 2017 , 1h53’…a seguire Confronto

Ore 21.30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI L’AQUILA

Proiezione del CORTO IN CONCORSO (A):

EMMENEZ-MOI di Antonio Baldovin Viamonte , SPA 2018 , 16’

Proiezione del FILM IN CONCORSO (2) :

LA DISEDUCAZIONE DI CAMERON POST di Desiree Akhavan, FRA 2018, 1h36’…a seguire

Confronto

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 – AVEZZANO

Ore 18:30 CASTELLO ORSINI – PIAZZA CASTELLO – AVEZZANO

Proiezione del film IN CONCORSO (3):

THELMA di Joachim Trier, NOR/DAN/FRA/SWE 2017 , 1h56’… a seguire confronto

Ore 21.30 CASTELLO ORSINI – PIAZZA CASTELLO – AVEZZANO

Proiezione del CORTO IN CONCORSO (B – C):

LOVE IS LOVE, di Alessia Pischedda , ITA 2018 , 1’

WELCOME TO THE WORLD, CAN/USA 2017 , 7’

Proiezione del FILM IN CONCORSO (4):

GIRL di Lukas Dhont, FRA/NED 2018, 1h49’ … a seguire Confronto

GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 – CHIETI

Ore 18:30 SALA CASCELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI – PIAZZA VICO – CHIETI

Proiezione del film IN CONCORSO (5):

LA TERRA DI DIO – GOD’S OWN COUNTRY di Francis Lee ,UK 2017 ,1h45’ …a seguire

confronto

Ore 21.30 SALA CASCELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI – PIAZZA VICO – CHIETI

Proiezione del CORTO IN CONCORSO (D):

FORGET ME NOT, di Ferran Navarro-Beltrán, SPA 2018, 7’

Proiezione del FILM IN CONCORSO (6):

SAUVAGE di Camille Vidal – Naquet , FRA 2018 , 1h40’ …a seguire confronto

VENERDI’ 10 MAGGIO – TERAMO

Ore 18:30 SALA POLIFUNZIONALE PROVINCIA TERAMO – VIA VINCENZO COMI 11 – TERAMO

Proiezione del film IN CONCORSO (7):

UN COTEAU DANS LE COEUR di Yann Gonzalez , FRA 2018, 1h50’…a seguire Confronto

Ore 21.30 SALA POLIFUNZIONALE PROVINCIA TERAMO – VIA VINCENZO COMI 11 – TERAMO

Proiezione del CORTO IN CONCORSO (C):

2 VOLTE, di Domenico Onorato, ITA 2017, 15’

Proiezione del FILM IN CONCORSO (8) :

BEACH RATS di Eliza Hittman, GER 2017, 1h37’ … a seguire Confronto

SABATO 11 MAGGIO 2019 – PESCARA

Ore 18:30 METATEATRO FLORIAN – VIA VALLE ROVETO – PESCARA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONDUCE VLADIMIR LUXURIA

Con la Presenza della Giuria di Qualita’ :

Giovanni Schinardi gay.it – Pietro Turano Skam Italia

Serie web SKAM ITALIA confronto con il personaggio principale