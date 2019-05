Sulmona, appuntamento con Gianluca Ranieri candidato alle europee di maggio

SULMONA -Incontro con Gianluca Ranieri, il candidato 5 stelle alle elezioni europee di maggio

È confermato l’incontro con la cittadinanza di Gianluca Ranieri, candidato abruzzese al Parlamento Europeo per il Movimento 5 Stelle. L’appuntamento è per questa sera alle ore 19.00, a Sulmona, in Piazza XX Settembre (o, in caso di maltempo, presso il Gran Caffè Letterario).

«L’economista e consigliere uscente della Regione Abruzzo – scrivono in una nota i portavoce del MeetUp Amici di Beppe Grillo Sulmona Mirko Mocellin e Raffaello La Cioppa – porta con sé un notevole bagaglio culturale ed esperienziale. Le sue principali battaglie riguardano l’Economia Circolare e l’ambiente. È l’ideatore del progetto B_Planet col quale Gianluca Ranieri propone non soltanto nuove strategie energetiche ma anche la valorizzazione del territorio e di quelle aree interne sempre più spopolate e lasciate in balia di una distruttiva politica dell’abbandono: basti pensare ad es. al calo impressionante di presenze, -14,5% dal 2014 al 2017, nel settore turismo nel nostro Centro Abruzzo. La possibile elezione di Ranieri rappresenterebbe una grande opportunità per la nostra regione, viste le sue comprovate sensibilità ed attenzione a quelle problematiche che, oggi più che mai, sono improrogabili e necessarie da risolvere.

Accanto a Gianluca Ranieri interverrà, questa sera, la nostra senatrice Gabriella Di Girolamo, a testimonianza di una preziosa e virtuosa collaborazione già in essere ed in programma per il nostro futuro. Saremmo, inoltre, orgogliosi come Meet Up di Sulmona dell’elezione di Ranieri: Gianluca, infatti, è una persona molto vicina al nostro gruppo locale sulmonese, considerando che con lui già da tempo combattiamo in totale sintonia molte delle nostre battaglie civili».