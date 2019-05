Rugby, tutti i risultati del weekend.

In A femminile le Belve accedono al barrage.

Primo weekend ovale di maggio e fari puntati sulla massima serie femminile.

Nel match più importante della stagione le Belve Neroverdi cedono di misura, in terra emiliana, al Rugby Bologna e non agguantano la terza posizione, che oltre a dare accesso ai play off scudetto, concede l’accesso alla nuova formula della prossima stagione: il top 8.

Ma ancora nulla è perduto per le neroverdi abruzzesi, perché con il quarto posto finale nel girone 2 si giocheranno l’accesso al nuovo massimo campionato nazionale femminile nel barrage (19 maggio) contro la quinta classificata del girone 1, la Benetton Treviso.

In Serie B maschile vincono entrambe le abruzzesi in campo: il Paganica in casa contro il Villa Pamphili, l’Avezzano in trasferta a Salerno.

LaSerie C nazionale registra una vittoria a tavolino per la Polisportiva Abruzzo (il Rugby Bologna non è sceso in campo), una vittoria sul campo per l’Unione L’Aquila (contro la Lazio cadetta) e una sconfitta per il Pescara, sul campo dell’Arnold Rugby.

Nei campionati interregionali di C interregionali, vince solo il Rugby Sulmona in coppa, escono battute Teramo e Tortoreto, dai campi rispettivamente di Pesaro e Città di Castello.

Nei campionati giovanili élite il Rugby Experience U16 perde a Roma contro la Capitolina.

Tutti i risultati del fine settimana ovale, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XVIII giornata | 5 maggio, ore 15:30

Rugby Bologna – Belve Neroverdi 17-14

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XXI giornata | 5 maggio, ore 15:30

Polisportiva Paganica – Villa Pamphili 24-12

Arechi Rugby – Avezzano Rugby 15-21

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |X giornata | 5 maggio, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – Rugby Bologna 20-0 a tavolino

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XXI giornata | 5 maggio, ore 15:30

UR L’Aquila – Lazio Rugby 20-18

Arnold Rugby – Pescara Rugby 52-10

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | IX giornata | 5 maggio, ore 15:30

Rugby Pesaro – Amatori Teramo 34-8

Città di Castello Rugby – Rugby Tortoreto 60-0

Campionato regionale di Serie C | coppa interregionale | IX giornata | 5 maggio, ore 15:30

Rugby Sulmona – Spoleto Rugby 29-7

Campionato élite U16 | X giornata | 5 maggio, ore 11

UR Capitolina – Rugby Experience 37-17

Campionato interregionale U16 | Trofeo CAL | X giornata | 5 maggio, ore 11

Frascati RC – UR L’Aquila 47-7

Avezzano Rugby – Primavera Rugby 40-5

Campionato interregionale U16 | Coppa Lazio-Abruzzo | X giornata | 5 maggio, ore 11

Adriatica RC – Polisportiva Paganica 12-17

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sambuceto 0-96

Unione Rugby L’Aquila

Si concludono nel week end i due campionati della serie cadetta e dell’under 16.

I ragazzi della serie C chiudono ottimamente, con una vittoria tra le mura amiche del Centi Collela

contro la Lazio Rugby per 20 a 18.

La partita iniziata con 2 mete degli ospiti che avrebbero potuto segnare il solco nel risultato, sono

bravi invece i ragazzi di Marozzi e Vicini a reagire e a risalire la china poco alla volta, fino alla meta

della vittoria realizzata sugli sviluppi di una mischia ai 5 metri.

Rimane la soddisfazione di aver chiuso il campionato in crescendo con 20 punti nelle ultime 5

partite frutto di 4 vittorie ( contro la seconda e la terza del campionato ) e una sconfitta.

Questo finale più che positivo getta le basi per la prossima stagione in cui con una

programmazione oculata e più attenta si potrà pensare ad un campionato più interessante dal

punto di vista della classifica.

Ultima giornata di campionato anche per l’under 16 dell’Unione Rugby L’Aquila, che cede sul

campo del Frascati Rugby Club 2015, non riuscendo a fronteggiare lo strapotere fisico degli

avversa emerso inevitabilmente nella seconda parte dell’incontro.

Soddisfatti i tecnici Parisse e Piacentini per la crescita rugbystica dei ragazzi e per il gioco espresso

durante tutto il campionato, arrivando inaspettatamente ad un soffio dalla qualificazione alle fasi

finali del campionato di categoria.

RISULTATI DEL WEEKEND

05.05.19 – ore 15.30 SERIE C1 GIRONE G Giornata 10 Ritorno

UNIONE RUGBY L’AQUILA – POL. S.S. LAZIO R.1927 20-10

CAMPIONATO UNDER 16 – LAZIO/ABRUZZO II Fase 2018/2019

“TROFEO C.A.L.” GIRONE 2 CONFERENCE A GIORNATA 10 RITORNO 05.05.2019 – ore 11.00

FRASCATI R.C. 2015 – UNIONE RUGBY L’AQUILA 47-7

Paganica Rugby

Splendida partita allo “Iovenitti” con il Paganica che supera l’Arvalia Villa Pamphili con il punteggio finale di 24 a 12.

Partono con decisione i rossoneri ben motivati come al solito da coach Rotellini e decisi a riscattare la sconfitta di Catania. Bastava guardare in volto ragazzi al momento del loro ingresso in campo per capire che ce l’avrebbero messa tutta. E così è stato.

Nel primo tempo il Paganica esercita una forte pressione e gestisce al meglio il possesso della palla creando diverse occasioni e costringendo gli avversari al fallo. Con le trasformazioni di Stefano Rotellini e un drop di Fabio Rotellini il primo tempo si chiude sul 9 a 0.

Sebbene dal 20° del primo tempo il Paganica sia ridotto a 14 giocatori, torna in campo ancora più determinato e viola al quinto la metà avversaria con Lorenzo Zugaro al termine di una splendida azione e aumenta il vantaggio con un piazzato di Stefano Rotellini.

A questo punto il Villa reagisce e accorcia le distanze con una meta non trasformata. Ma il Paganica non lascia il campo agli avversari e nel giro di pochi minuti realizza un’altra splendida meta con Andrea Colaiuda ma la realizzazione di Rotellini si infrange sul palo. Nell’ultima fase dell’incontro rimane da registrare una meta del Villa e l’esordio in prima squadra del giovane Marino Zaccagnini che ha ben figurato