Rilancio cratere, Fondi Restart: tutti i nomi degli assegnatari.

Sono stati resi noti i nomi degli assegnatari nell’ambito del programma di sviluppo Restart, soprattutto dell’intervento di sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere.

La commissione di valutazione dei progetti pervenuti in risposta agli avvisi pubblici relativi ai filoni A, B2 e C ha ufficializzato gli assegnatari dei fondi.

Filone A1

233.000,00€ all’Ente Musicale Societá dei concerti B. Barattelli per il Laboratorio Culturale con 83 punti

160.000,00€ a I Solisti Aquilani per il progetto L´Etica dell´esserci con 76 punti

274.661,54€ a Istituzione Sinfonica Abruzzese per Restart 2018 obiettivo musica con 66 punti

266.338,46€ a Teatro Stabile d´Abruzzo per Attività Restart 2018 con 64 punti

90.000€ a E-Motion gruppo Phoenix per Danza E-motion con 57 punti

76.000€ a Teatro Zeta per Zeta Creazioni 2018 con 56 punti

per un totale di risorse complessive di 1.100.000,00€

Filone A2

67.800,00€ a Lanterna Magica per Lo sguardo del cinema… con 79 punti

67.500,00€ a L´Idea di Cleves Il festival dei Festival con 74 punti

per un totale di 135.300,00 € (risorse complessive 200.000,00 € RESIDUI A2 € 64.700,00)

Filone B2a

77.415,27 € a Carsa srl per Officina L’Aquila 2018 con 78 punti

40.000,00 € a ACS Cultura e spettacolo Abruzzo e Molise per Paesaggi Sonori con 67 punti

18.000,00 € a Associazione Quarto di S.Giusta per MU.SP.A.C. con 64 punti

40.800,00 € a Associazione Gentium per Fiabe Abruzzesi con 58 punti

15.000,00 € a Accademia di Belle Arti per LABAquila con 58 punti

25.000,00 € a Centro Sportivo Italiano per Re-Action AQ con 58 punti

24.000,00 € a Associazione Animammersa per Raccontare il territorio con 57 punti

20.800,00 € a Associazione Eventi Aquilani per Gong Oh con 52 punti

4.540,00 € a Cristiana Alfonsetti per Fonderia Fontesecco con 44 punti

14.500,00 € a Associazione I Guastafeste per Rabdomantica con 42 punti

2.044,20 € a Compagnia Rosso D’Aquila per La Battaglia di Bazzano con 41 punti

per un totale di 282.099,47 € (risorse complessive 285.256,28 € RESIDUI B2a 3.156,81 €)

Filone C

69.264,00 € a Comune di Scoppito per Officina delle storie con 90 punti

89.218,97 € a Carsa per LAB 8 con 84 punti

94.230,00 € a Comune di Navelli per Meraviglie a portata di mano con 68 punti

53.825,00 € a DMC Marsica Scarl per Il cammino delle genti con 64 punti

34.762,00 € a Comune di Rocca di Cambio per Altopiano con 55 punti

44.160,00 € a Comune di Castel del Monte per Il borgo, la transumanza… con 46 punti

per un totale di 385.459,97 € (risorse complessive 510.000,00 € RESIDUI C 124.540,03 €)

Le eccezioni

La “Parrocchia San Marco Evangelista” di don Daniele Pinton, avendo ricevuto un punteggio complessivo pari a 40, risulta inserito nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, ma non risulta finanziabile in quanto non sono sufficienti le risorse complessive a disposizione, che evidenziano un avanzo pari a € 3.156,81 a fronte di una richiesta pari a € 50.000,00 per la realizzazione del progetto presentato.

Il Comune rimanda a successivi atti la distribuzione delle economie risultanti dal filone A2, B2a e dal filone C; la spesa complessiva, pari a € 1.902.859,40, grava sugli impegni gia assunti con determina n. 1676 del 30 maggio 2017 relativi alle somme previste per l’annualità 2018 pari ad € 2.500.000,00, capitolo di spesa 212700, impegno n. 70/2018 e capitolo di entrata n. 2458300 acc. n.7/20018.

Inoltre le risorse complessive previste sul filone B2b, pari a € 200.000,00, saranno assegnate solo a seguito della fase di formazione, ripresentazione del progetto completo e di ulteriore valutazione da parte della Commissione precisando altresí che i progetti presentati da Associazione Progetto Aristofane e da Massimo Piunti, non sono ammessi alla fase successiva in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore a 40.

La commissione

La commissione di valutazione, riunitasi nei giorni 4 e 5 aprile 2019, come si evince dai due verbali conservati agli atti d´ufficio, era composta dalla Dott.ssa Matilde Fiocco, dal Dott. Antonio Iovino, dal Dott. Giuseppe Ferrazza , dalla Dott.ssa Serena Guarracino e dal Dott. Gabriele Lucci.