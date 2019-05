Neve di maggio, le suggestive immagini dall’aquilano

L’AQUILA – Dalla pagina Facebook di Caput Frigoris le suggestive immagini del weekend appena trascorso, tra basse temperature e nevicate.

A maggio ormai inoltrato, il territorio aquilano regala ancora squarci di paesaggi invernali. Non solo basse temperature, ma anche nevicate a quote medie su tutto il territorio. Interessata anche l’autostrada A24, soprattutto nella zona di Tornimparte. Dove non è scesa la neve, comunque le precipitazioni non sono mancate in forma di pioggia.

Preoccupazioni per l’agricoltura, in quanto il colpo di coda dell’inverno è giunto con le fioriture già in corso.

Ecco il video pubblicato dalla Pagina Facebook Meteo AQ Caput Frigoris.