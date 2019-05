SISMA 2009

Madrine Amiche per l’Abruzzo donano 35mila euro all’Associazione Donatella Tellini

35mila euro donati all’Associazione “Donatella Tellini” onlus - Centro Antiviolenza per le Donne. Un nuovo traguardo per le MADRAXA (Madrine Amiche per l’Abruzzo).